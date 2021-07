Fresco | bellissimo | in saldo | guida all’abito estivo perfetto

Leggi su amica

(Di lunedì 12 luglio 2021) I saldi di luglio sono il momentoper comprare i vestiti estate 2021. Per indossarli in città e in vacanza, rendendoli il pezzo protagonista della stagione. Tra i capi del guardaroba, infatti, quello che le donne preferiscono di più indossare durante i mesi estivi è l’abito. Ma non un abito qualsiasi. Per conquistare il cuore di chi lo porta deve rispondere a ben precise caratteristiche. Da declinare poi in base al proprio stile o seguendo le ultime tendenze. L’influencer Emilie Joseph per le strade di Parigi non rinuncia a un vestitoe leggero a tutto colore. Le tendenze della stagione Come devono essere i vestiti estate 2021 da comprare ...