Ferragnez | la richiesta di Fedez a Leone | la risposta è subito virale

Advertising

aury1806 : In questa foto Mattarella stava televotando Italia su richiesta dei Ferragnez ???? #ita #ItsComingRome #EURO2020… - SimoneTorinoTO : @zuler01 @Lucrezi97533276 Fedez e Ferragni sono privati cittadini che esprimono le loro opinioni. Non sono politici… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez richiesta

ultimaparola.com

Nel bel mezzo delle polemiche arriva anche quella di Vittorio Sgarbi contro Fedez . Il critico d'arte ha detto la sua dopo le affermazioni deisullada parte di Matteo Renzi e Italia Viva di rivedere il testo del ddl Zan per trasformarlo in un disegno di legge meno divisivo. Sgarbi contro Fedez Vittorio Sgarbi , in un ...... dopo la famosa lettera della Santa Sede, non ci sia stata più alcunaufficiale da parte ... Leggi anche Rissa tra Renzi e isul ddl Zan: 'Banale e qualunquista dire che i politici ...A casa Ferragnez ormai i protagonisti indiscussi sono i due piccoli Leone e Vittoria. In particolare nelle ultime ore il primo genito di Chiara e Fedez ha ...Matteo Renzi cavalca tutto quello che c’è da cavalcare per promuovere il suo libro, (“Controcorrente”, in uscita il 13 luglio), dal DDL Zan al Reddito di Cittadinanza, per farci credere – o peggio per ...