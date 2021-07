Euro 2020 | invasione di campo durante la partita | gli uomini della security faticano a placcare il tifoso inglese – Video

(Di lunedì 12 luglio 2021) A circa cinque minuti dal 90esimo, unha invaso il terreno di gioco a Wembley,latra Inghilterra e Italia. Glisicurezza hanno faticato per fermare il, che a torso nudo e la maglietta in mano, si è aggirato per ilper diversi secondi sotto lo sguardo perplesso e divertito dei giocatori e degli spettatori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - _MacHenry : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - ramonovic09 : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

... riconquistando i 163circa. Per il titolo sarà ora decisivo il confronto con la resistenza a 165/166, linea che scende dai top di novembre, oltre la quale i prezzi potrebbero rivedere in ...Dopo 120 minuti di gioco tra tempi regolamentri e supplementari (termintati 1 a 1 con i gol di Shaw e Bonucci) la finale degli Europei di calciotra Inghilterra e Italia è stata decisa dai calci di rigore. ( LA FINALE DI WEMBLEY - MATTARELLA COME PERTINI. LE FOTO - ITALIA CAMPIONE D'EUROPA, SEGUI LA DIRETTA ). Rivivi in questo ...Verrà pubblicato a breve il Decreto per i rimborsi delle spese sostenute per le adozioni concluse nell’anno 2020. Resta l'Isee, aumentano le cifre ...Si è parlato nelle ultime settimane di un possibile ritorno di Pjanic alla Juventus. Sarebbe il tecnico Massimiliano Allegri a volere il suo acquisto, anche perché lo conosce mo ...