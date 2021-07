Conte Movimento 5 Stelle: accordo con Grillo. Evitata la scissione? (Di lunedì 12 luglio 2021) Conte Movimento 5 Stelle: alla fine, trionfano i “pontieri”. Infatti, dovrebbe essere stata trovata l’intesa tra l’ex Presidente del Consiglio e il fondatore del partito. Un passo importantissimo per evitare la scissione che con tutta probabilità avrebbe seguito il mancato accordo tra i due. In cosa consiste il patto? Conte Movimento 5 Stelle: accordo con Grillo Conte Movimento 5 Stelle: l’ex Presidente del Consiglio e il fondatore del partito ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 12 luglio 2021): alla fine, trionfano i “pontieri”. Infatti, dovrebbe essere stata trovata l’intesa tra l’ex Presidente del Consiglio e il fondatore del partito. Un passo importantissimo per evitare lache con tutta probabilità avrebbe seguito il mancatotra i due. In cosa consiste il patto?con: l’ex Presidente del Consiglio e il fondatore del partito ...

virginiaraggi : Sono sempre stata convinta che Beppe Grillo e Giuseppe Conte avrebbero trovato una soluzione. Sono due persone che… - DaniloToninelli : Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia… - ManlioDS : #Grillo e #Conte hanno trovato l'intesa giusta per rilanciare il #M5S. Nel brevissimo voteremo statuto e carta dei… - nuccia20 : RT @florastr: @siceid conte tacchia ha abdicato:il re è grillo,lui il suo fedele burattino;ha provato a scippare il MoViMento,con la melass… - graziel69438952 : RT @AugustoMinzolin: Conte è un barattolo vuoto,puoi metterci dentro di tutto. Vuole portare il movimento al centro,verso l’area moderata e… -