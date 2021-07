Borsa: Europa in calo tra variante delta e attesa Fed (Di lunedì 12 luglio 2021) Le Borse europee proseguono in calo dopo un avvio poco mosso. Sui mercati pesano ancora l'incertezza dopo l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. Gli investitori attendono i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Le Borse europee proseguono indopo un avvio poco mosso. Sui mercati pesano ancora l'incertezza dopo l'aumento dei contagi delladel coronavirus. Gli investitori attendono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa in calo tra variante delta e attesa Fed Le Borse europee proseguono in calo dopo un avvio poco mosso. Sui mercati pesano ancora l'incertezza dopo l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. Gli investitori attendono i ...

Borsa: Europa apre cauta, attesa per trimestrali e Fed Le Borse europee avviano la prima seduta della settimana all'insegna della cautela dopo i nuovi record raggiunti venerdì da Wall Street e con i mercati asiatici in positivo. Nel Vecchio continente gli ...

Borsa: Europa apre cauta, attesa per trimestrali e Fed Agenzia ANSA Ftse Mib: atteso sell-off più intenso. 4 blue chips hot Per il Ftse Mib è atteso un ritorno sui minimi della scorsa settimana, ma sono possibili affondo anche più pesante. La view di Fabrizio Brasili.

Mercati europei deboli. Milano si allinea (Teleborsa) - Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, così come Piazza Affari che si allinea alla debolezza dei listini del Vecchio Continente. Tra gli investitori ...

