Benevento, Elia è tra gli "aggregati" dell'Atalanta: l'esterno a Zingonia (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Fabio Caserta, per il momento, dovrà accontentarsi di Giacomo Calò. Per riabbracciare Salvatore Elia servirà invece ulteriore tempo. l'esterno, reduce dal campionato di serie C vinto a Perugia proprio con il neo allenatore giallorosso in panchina, ha fatto ritorno all'Atalanta ed è stato convocato per il ritiro che si svolgerà presso il Centro Bortolotti di Zingonia. Il nome del 22enne calciatore originario di Prato figura nell'elenco degli "aggregati" diramato dal tecnico Gian Piero Gasperini e dunque la sua stagione inizierà con la compagine nerazzurra, in ...

