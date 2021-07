Wimbledon 2021, l’Ambasciatore Trombetta rappresenterà l’Italia (Di domenica 11 luglio 2021) l’Ambasciatore a Londra, Raffaele Trombetta, rappresenterà l’Italia a Wimbledon per la storica finale odierna di Matteo Berrettini contro il numero 1 al mondo del tennis Novak Djokovic. Questo è quanto rivelato da fonti diplomatiche. Le stesse fonti precisano che le istituzioni italiane avrebbero voluto assicurare una presenza governativa da Roma, ma che – a differenza di quanto previsto per la finale degli Europei di calcio di Wembley fra Italia e Inghilterra – a Wimbledon non ci sono ormai i tempi per organizzare una trasferta nel rispetto dei protocolli sanitari britannici relativi ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021)a Londra, Raffaeleper la storica finale odierna di Matteo Berrettini contro il numero 1 al mondo del tennis Novak Djokovic. Questo è quanto rivelato da fonti diplomatiche. Le stesse fonti precisano che le istituzioni italiane avrebbero voluto assicurare una presenza governativa da Roma, ma che – a differenza di quanto previsto per la finale degli Europei di calcio di Wembley fra Italia e Inghilterra – anon ci sono ormai i tempi per organizzare una trasferta nel rispetto dei protocolli sanitari britannici relativi ...

