Sancho, Saka e Rashford sbagliano i rigori: quello che succede sui social è vergognoso! (Di lunedì 12 luglio 2021) Il giornalista del Times, Henry Winter, ha pubblicato un messaggio su Twitter, rivelando uno spiacevole episodio al termine della finale di Euro2020 persa dall'Inghilterra ai danni dell'Italia. Ecco quanto evidenziato: Jadon Sancho, Bukayo Saka e Marcus Rashford (i tre calciatori che hanno fallito i rigori, ndr) hanno subito abusi razzisti sui social media. Ed è per questo che l'Inghilterra i giocatori continueranno a mettersi in ginocchio. Inoltre, Twitter e Instagram devono essere più veloci e più decisi per fermare questi crimini d'odio sulle loro piattaforme".

Agenzia_Ansa : #Euro2020, #ItaliaInghilterra. LA SEQUENZA dei rigori: Berardi gol 2-1, Kane gol 2-2, Belotti parato 2-2, Maguire… - ZZiliani : La cosa pazzesca è che i due cambi fatti al minuto 120 da #Southgate per avere in campo due rigoristi bravi sono st… - GoalEspana : ITALIA GANA LA EUROCOPA EN LOS PENALTIS ???? BERARDI ? ?????????????? KANE ? ???? BELOTTI ? ?????????????? MAGUIRE ? ???? BONUCCI ?… - Stormtrooper528 : Ci mancavano solo gli stronzi razzisti che stanno insultando e minacciando Saka Rashford e Sancho per i rigori a ri… - simostu9 : RT @GennaroSpinaa: Rashford, Sancho, Saka, 250 milioni di giocatori minimo che si pisciano sotto nel momento decisivo. Ah la Premier League. -