Saman Abbas, dichiarazioni shock del fidanzato: “Si trova all’estero” (Di domenica 11 luglio 2021) Il fidanzato di Saman Abbas torna a parlare. Il ragazzo 21enne è convinto che la ragazza pakistana sia viva e si trova all’estero da una zia. Saman Abbas (Twitter)Saman Abbas potrebbe essere ancora viva. Questa è una speranza comune, alimentata dalle parole di Ajub Saquib, fidanzato della 18enne pakistana, scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzo di 21 anni, che Saman aveva deciso di sposare rifiutando il matrimonio combinato con un cugino di 12 anni più grande ... Leggi su chenews (Di domenica 11 luglio 2021) Ilditorna a parlare. Il ragazzo 21enne è convinto che la ragazza pakistana sia viva e sida una zia.(Twitter)potrebbe essere ancora viva. Questa è una speranza comune, alimentata dalle parole di Ajub Saquib,della 18enne pakistana, scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzo di 21 anni, cheaveva deciso di sposare rifiutando il matrimonio combinato con un cugino di 12 anni più grande ...

Advertising

DSantanche : 'Mila 18 anni, attivista Lgbt, vive sotto scorta. Saman, 18 anni, brutalmente uccisa dalla sua famiglia perché vole… - ReggioPress : L’omicidio di Saman Abbas: il cugino resta in carcere - infoitscienza : Saman Abbas, verbale dello zio Danish/ 'Andata via con una valigia, scappava spesso' - infoitinterno : Saman Abbas, l'ultima pista: 'Viva e tenuta segretata da qualche parte dallo zio' - infoitinterno : Saman Abbas ultime notizie oggi: il cugino resta in carcere -