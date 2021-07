Ravenna, terremoto di magnitudo 4.1 scuote l’Adriatico (Di domenica 11 luglio 2021) Una scossa di terremoto si è verificata nell’Adriatico Settentrionale, nel mare in cui si affaccia la città di Ravenna. L’evento è stato avvertito lungo la costa adriatica. Oggi 11 luglio un terremoto ha scosso il mare dell’Adriatico Settentrionale. L’intensità della scossa è stata di magnitudo 4.1, ed ha raggiunto una profondità di 31 km. Il sisma si è verificato alle 12.56, lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’evento non ha colpito nessuna città essendosi verificato a 20 km di distanza dai centri abitati. Il comune più vicino è ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 luglio 2021) Una scossa disi è verificata nelSettentrionale, nel mare in cui si affaccia la città di. L’evento è stato avvertito lungo la costa adriatica. Oggi 11 luglio unha scosso il mare delSettentrionale. L’intensità della scossa è stata di4.1, ed ha raggiunto una profondità di 31 km. Il sisma si è verificato alle 12.56, lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’evento non ha colpito nessuna città essendosi verificato a 20 km di distanza dai centri abitati. Il comune più vicino è ...

