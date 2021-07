LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: sigilli di Maggio, Iorio e Andreoli. Lodadio show olimpico (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.37 Ora manca soltanto la finale alla sbarra, attesa per un super Carlo Macchini. Sarà proprio il favorito ad aprire la gara, poi a seguire Bonicelli, Principi, Zillio, Patron, Abbadini, Levantesi, De Vecchis. 19.36 Angela Andreoli si laurea Campionessa d’Italia al corpo libero senza grossi problemi: 13.600 (5.6) davanti a Micol Minotti (12.600) e Viola Pierazzini (11.750). 19.35 Lay Giannini trionfa alle parallele avendo la meglio in volata su Matteo Levantesi e Mario Macchiati (14.250 contro 14.150 e 14.050). 19.32 Purtroppo errori per Veronica Mandriota: 11.050 e addio sogni di gloria. 19.28 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.37 Ora manca soltanto la finale alla sbarra, attesa per un super Carlo Macchini. Sarà proprio il favorito ad aprire la gara, poi a seguire Bonicelli, Principi, Zillio, Patron, Abbadini, Levantesi, De Vecchis. 19.36 Angelasi laurea Campionessa d’Italia al corpo libero senza grossi problemi: 13.600 (5.6) davanti a Micol Minotti (12.600) e Viola Pierazzini (11.750). 19.35 Lay Giannini trionfa alle parallele avendo la meglio in volata su Matteo Levantesi e Mario Macchiati (14.250 contro 14.150 e 14.050). 19.32 Purtroppo errori per Veronica Mandriota: 11.050 e addio sogni di gloria. 19.28 ...

