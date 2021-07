Advertising

RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - Foreverworld70 : RT @SkySport: ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore a Saka ????… - 38Octavian : RT @fattoquotidiano: ITALIA CAMPIONE D'EUROPA Un altro trionfo l'11 luglio, dopo il Mondiale 1982. Questo è il capolavoro di Mancini https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

d'Europa: a Euro 2020 trionfo degli azzurri nella finale di Wembley contro l'Inghilterra dopo i calci di rigore. A Milano esplode la gioia dei tifosi riunitisi in Triennale per seguire ...d'Europa: a Euro 2020 trionfo degli azzurri nella finale di Wembley contro l'Inghilterra dopo i calci di rigore. A Roma esplode la gioia dei tifosi riunitisi in Piazza del Popolo per ...Partita cominciata male per gli Azzurri che hanno subìto un gol al secondo minuto ma non hanno mai smesso di lottare e sono andati ai rigori ...E dal dischetto sono decisive le due parate di Donnarumma su Sancho e Saka Nemmeno ai tempi supplementari la situazione si sblocca, servono i calci di rigore per decidere la squadra Campione d'Europa.