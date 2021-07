Euro 2020 si gioca anche sui social: i numeri pazzeschi su TikTok e Instagram (Di domenica 11 luglio 2021) In attesa del fischio d’inizio, Euro 2020 ha già vinto sui social. Ecco alcuni numeri pazzeschi ottenuti dalla competizione Sale l’ansia e l’adrenalina per una partita che potrebbe rivelarsi storica, sia per l’Italia che per l’Inghilterra. Le due compagini se la vedranno questa sera allo stadio Wembley di Londra, per aggiudicarsi il titolo di campioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 luglio 2021) In attesa del fischio d’inizio,ha già vinto sui. Ecco alcuniottenuti dalla competizione Sale l’ansia e l’adrenalina per una partita che potrebbe rivelarsi storica, sia per l’Italia che per l’Inghilterra. Le due compagini se la vedranno questa sera allo stadio Wembley di Londra, per aggiudicarsi il titolo di campioni L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - BradleyCarlvin1 : RT @Amoxi_Shizzy: Spot #Hisense in EURO 2020. - BITCHYXit : Euro 2020, Inghilterra vs Italia: un tifoso si abbassa le mutande e si ficca un fumogeno nel culo -