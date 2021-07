Elisabetta Canalis e lo scatto sensuale che fa parlare il web (Di domenica 11 luglio 2021) Una foto sexy di Elisabetta Canalis ha suscitato molto interesse per tante persone e in modo particolare per i suoi fan, che curiosamente l’hanno vista solamente con una minigonna nera. Si tratta di una foto condivisa sul suo profilo di Instagram, che si è già diffusa velocemente sul web ed è anche piaciuta molto, considerando i like ricevuti. La ex-velina di Striscia la Notizia ha voluto comunque far sapere in una determinata intervista, che preferisce quel tipo di foto. Temptation Island 2021, Manuela e Stefano si sono lasciati? La coppia di brindisini nel cast del ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 luglio 2021) Una foto sexy diha suscitato molto interesse per tante persone e in modo particolare per i suoi fan, che curiosamente l’hanno vista solamente con una minigonna nera. Si tratta di una foto condivisa sul suo profilo di Instagram, che si è già diffusa velocemente sul web ed è anche piaciuta molto, considerando i like ricevuti. La ex-velina di Striscia la Notizia ha voluto comunque far sapere in una determinata intervista, che preferisce quel tipo di foto. Temptation Island 2021, Manuela e Stefano si sono lasciati? La coppia di brindisini nel cast del ...

