Domenica In | Mara Venier omaggia Raffaella Carrà

Advertising

GiuseppeCultre6 : @mara02835029 Buongiorno e buona domenica a te mara - r31458893 : @MaraBussani Ciao Mara grazie un abbraccio forte buona domenica ?????? - marconardex64 : @mara02835029 Buona Domenica Mara ???????????????????????? - titinasacco : @Mara70024812 Buona domenica Mara un abbraccio cara ?? #CanYaman - LIntelligente : @MaraBussani Buona domenica anche a te Mara ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Mara

In programma, poi, un omaggio a Raffaella Carrà con un estratto dell'intervista cheVenier le fece, proprio a "In", il 17 dicembre 1995, pochi giorni prima del suo debutto su Rai1 con "...... non rilascia in privato alcuna dichiarazione e non l'ha fatto neppure quando, ospite diVenier sua grandissima amica, nel salotto diIn gli fu fata la domanda precisa se fosse ...I palinsesti Rai per la nuova stagione tv 2021-2022 prevedono la riconferma di diversi volti di punta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dal prossimo autunno si ripartirà con alcuni programmi ch ...Sinisa Mihajlovic sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme alla moglie , Arianna Rapaccioni . La coppia alloggia al Grand ...