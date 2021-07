Covid, la Campania passa da rischio ‘basso’ a ‘moderato’: cosa succede (Di domenica 11 luglio 2021) Peggiora lievemente la situazione Covid in Campania, con la regione che passa da rischio basso a moderato: sarà zona bianca fino a venerdì. La variante indiana preoccupa la regione campana (via Getty Images)Cresce il rischio in Campania, con la situazione nella regione che sta peggiorando lievemente. A preoccupare è specialmente la variante Delta che è la più diffusa all’interno della regione. Inoltre sta crescendo anche il tasso di positività dei tamponi, che nella giornata di ieri si è stabilito al 2,94%. Al momento Iss e Ministero della Salute hanno confermato la regione in zona bianca, ... Leggi su vesuvius (Di domenica 11 luglio 2021) Peggiora lievemente la situazionein, con la regione chedabasso a moderato: sarà zona bianca fino a venerdì. La variante indiana preoccupa la regione campana (via Getty Images)Cresce ilin, con la situazione nella regione che sta peggiorando lievemente. A preoccupare è specialmente la variante Delta che è la più diffusa all’interno della regione. Inoltre sta crescendo anche il tasso di positività dei tamponi, che nella giornata di ieri si è stabilito al 2,94%. Al momento Iss e Ministero della Salute hanno confermato la regione in zona bianca, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - ottopagine : Covid: Campania da rischio 'basso' a 'moderato'. Zona bianca fino a venerdì - GiornaleCilento : Lo ha detto Vincenzo De Luca, governatore della Campania - salernonotizie : Covid: in Campania 210 nuovi positivi e un morto - rep_napoli : Covid: in Campania 210 nuovi positivi e un morto [aggiornamento delle 17:31] -