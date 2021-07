Cercola: Due persone arrestate per furto in abitazione (Di domenica 11 luglio 2021) Cercola: I Carabinieri arrestano due persone per furto in abitazione. Uno di questi era già ricercato per altri furti commessi in Sicilia. I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per tentato furto in abitazione Djordje Prvulovic e Brendo Jovanovic di 28 e 21 anni, entrambi di etnia rom e già noti alle ffoo. Sono Leggi su 2anews (Di domenica 11 luglio 2021): I Carabinieri arrestano dueperin. Uno di questi era già ricercato per altri furti commessi in Sicilia. I carabinieri della tenenza dihanno arrestato per tentatoinDjordje Prvulovic e Brendo Jovanovic di 28 e 21 anni, entrambi di etnia rom e già noti alle ffoo. Sono

Ultime Notizie dalla rete : Cercola Due Movida a Napoli, controlli ai baretti: denunciati due parcheggiatori abusivi M., 61enne di Cercola, entrambi con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente a svolgere l'... APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA San Giorgio a Cremano, due denunciati con 26 mila mascherine e 14mila..

San Giorgio a Cremano, due denunciati con 26 mila mascherine e 14mila euro Una pattuglia del commissariato San Giovanni Barra, ha notato in via Carceri Vecchie due uomini all'... F., 48 anni di Cercola e M. R., 31, di Napoli, entrambi già denunciato in passato, sono stati ...

Controlli tra Ercolano e Cercola: due arresti e numerose persone identificate Il Mattino Cercola, arrestate due persone per tentato furto in appartamento Arrestate due persone per tentato furto in un appartamento a Cercola. I carabinieri hanno ammanettato un 28enne e un 21enne, già noti alle forze dell’ordine. Sul più grande pendeva un ordine di ...

Furti in appartamento, presi due ladri a Cercola Furti in appartamento, presi due ladri a Cercola: due giovani di etnia Rom arrestati dai carabinieri, uno era ricercato per furti in Sicilia ...

