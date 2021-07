Calciomercato Milan | Ziyech o Isco per il posto da ' 10'

(Di domenica 11 luglio 2021)O - Il, che in settimana chiuderà le operazioni in entrata di Olivier Giroud e Brahim Diaz (con cui è già stato sistemato ogni accordo economico e anche le visite mediche) ma ciò che sta ...

MILANO - Il, che in settimana chiuderà le operazioni in entrata di Olivier Giroud e Brahim Diaz (con cui è già stato sistemato ogni accordo economico e anche le visite mediche) ma ciò che sta maggiormente ...Il rammarico per ilè stato quello di non cautelarsi non qualche formula che poteva tenerlo legato ai rossoneri'. SUGLI ALTRI RIMPIANTI - 'Pessina e Cristante? Emergere negli ultimi anni del ...La cabala dell'11 luglio 11 luglio, qualcuno ci ha costruito sopra il mito, a proposito della data, con l’operazione amarcord, andando a rimestare nei r ...Il Milan è alla ricerca di un terzino destro. Come riporta il Corriere dello Sport, il pallino di Maldini e Massara resta Diogo Dalot, ma il problema resta il Manchester United, al ...