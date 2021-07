Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021)DEL 10 LUGLIOORE 08.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA SVINCOLO CENTRALE DEL LATTE AL MOMENTO TRAFFICO SCORREVOLE PRIMI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E CASAL PALOCCO STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANOE TORVAIANICA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI ATTIVI COLLEGAMENTI BUS PER OSTIA E IL LITORALE OLTRE ALLE LINEE 07 E ...