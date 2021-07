UeD | ufficiale | è nato l’amore tra dama e cavaliere “Siamo una coppia a tutti gli effetti”

(Di sabato 10 luglio 2021) “Unagli”. Dopo Uomini e Donne ei tira e molla in studio,confermano la storia d’amore. Ora è proprio: stanno trascorrendo la prima vacanza insieme e sulle pagine di UeD Magazine danno la notizia, anche se le avvisaglie c’erano già. E dire che pochi, dopo quanto successo tra loro nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, ci avrebbero scommesso e invece è successo davvero: Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone stanno insieme. La storia d’amore tra i due non sembrava decollare: lui, pur provando ...

Nell'immagine, Riccardo appare felice e spensierato, mentre il suo accountdi Instagram non viene aggiornato da tempo. Da parte del Guarnieri è calato il silenzio. Dopo la rottura con ...... oggi la confermada parte della produzione: Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, ... con un post sui social, a far sapere che la sorella di Belen e l'ex corteggiatrice disono in ...UeD: l'ex tronista mantiene la promessa fatta a Gemma Galgani. Matteo Ranieri le porta un dono che sorprende la dama. Ecco di cosa si tratta ...Da mercoledì 14 luglio il dating show torna su Canale 5 con alcune puntate: non si tratta di episodi inediti, bensì di repliche dello speciale già ...