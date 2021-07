Sabato 10 Luglio 2021 Sky e Premium Cinema, The Cave - Acqua alla gola (Di sabato 10 luglio 2021) Io, loro e LaraCarlo Verdone dirige e interpreta una commedia con Laura Chiatti. Un prete missionario torna a Roma, trova la sua famiglia allo sbando e incontra una ragazza che gli stravolge la vita.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)The Cave - Acqua alla... Leggi su digital-news (Di sabato 10 luglio 2021) Io, loro e LaraCarlo Verdone dirige e interpreta una commedia con Laura Chiatti. Un prete missionario torna a Roma, trova la sua famiglia allo sbando e incontra una ragazza che gli stravolge la vita.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)The...

Advertising

fleinaudi : #10luglio @LaRagione_eu @avvbenedetto Leggi tutta #LaRagione di oggi con un click qui?? - team_world : Sabato 31 luglio appuntamento fissato con #HeresToTheFuture, lo show con cui #LiamPayne presenterà artisti emergent… - fleinaudi : La @fleinaudi ancora una volta in prima linea per la corretta informazione @RoccoTodero Leggi tutto l'articolo a… - infoitsalute : Coronavirus, Piemonte: i dati di sabato 10 luglio - LaNotiziaQuoti : Sono 6 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.45 di dom… -