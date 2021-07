Roma, morte di Maddalena Urbani. Arrestato per omicidio ‘zio Cassi’, il 64enne che ospitava la 21enne (Di sabato 10 luglio 2021) Poteva salvarsi, se fossero stati chiamati i soccorsi, invece di un ex tossicodipendente che aveva sostenuto alcuni esami nella facoltà di medicina. Ma invece, a soli 21 anni, Maddalena Urbani è morta, probabilmente per abuso di oppiacei. I fatti risalgono al 27 marzo 2021, quando, su segnalazione del 118, è stata trovata in un’abitazione una ragazza deceduta, poi identificata per Maddalena Urbani. L’appartamento, in via Vibio Mariano, che si presentava in condizioni fatiscenti e con la presenza di numerosi blister di psicofarmaci, era occupato dal cittadino siriano R. A, di anni 64, che si trovava al regime degli arresti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Poteva salvarsi, se fossero stati chiamati i soccorsi, invece di un ex tossicodipendente che aveva sostenuto alcuni esami nella facoltà di medicina. Ma invece, a soli 21 anni,è morta, probabilmente per abuso di oppiacei. I fatti risalgono al 27 marzo 2021, quando, su segnalazione del 118, è stata trovata in un’abitazione una ragazza deceduta, poi identificata per. L’appartamento, in via Vibio Mariano, che si presentava in condizioni fatiscenti e con la presenza di numerosi blister di psicofarmaci, era occupato dal cittadino siriano R. A, di anni 64, che si trovava al regime degli arresti ...

