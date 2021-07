Ritirati burro Granarolo e Buon Pascolo per presenza di allergeni non dichiarati (Di sabato 10 luglio 2021) Nuova allerta alimentare che riguarda il burro. Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto venduto da più marche per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Se siete celiaci o intolleranti al glutine fate attenzione a questi prodotti, richiamati dal ministero della Salute proprio in quanto vi sarebbe presenza di glutine non indicata sulla confezione. Si tratta del lotto 250821 venduto a marchio Granarolo da 1 kg e burro del Buon Pascolo da 1 kg con data di scadenza 25/08/2021. Entrambi i prodotti sono stati ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Nuova allerta alimentare che riguarda il. Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto venduto da più marche perdinonin etichetta. Se siete celiaci o intolleranti al glutine fate attenzione a questi prodotti, richiamati dal ministero della Salute proprio in quanto vi sarebbedi glutine non indicata sulla confezione. Si tratta del lotto 250821 venduto a marchioda 1 kg edelda 1 kg con data di scadenza 25/08/2021. Entrambi i prodotti sono stati ...

Uomini, Ominicchi, Contaballe e Raccattapalle Palazzo Chigi se la tira da Versailles Si vedano i topini umani che si sono ritirati nel guscio ... Coppia di cavalli di razza, al tiro del carro dell'Omino di burro (Urbano Cairo), sono Enrico ...

