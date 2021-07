Precipitano dalla scogliera | morti due ragazzi La vacanza tra amici finisce in tragedia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 luglio 2021) Un incidente terribile: due giovaniche perdono la vita. È accaduto a Otranto sulla celebredella Baia dei Turchi: il mare era anche agitato, i due erano privi di conoscenza in acqua. A lanciare l’allarme sono stati i bagnanti che si sono subito accorti dei duee li hanno portati a riva nel tentativo di salvarli. I dueavevano 28 e 29 anni. Sono cadutidella Baia dei Turchi, ma hanno impattato nell’acqua in modo violento. Il bagnino di uno stabilimento vicino ha tentato un massaggio cardiaco per rianimarli ma tutte le manovre di soccorso ...