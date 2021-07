«Per Berrettini le difficoltà non sono un limite. Ci si tuffa dentro, le vive e ne esce ogni volta più forte» (Di sabato 10 luglio 2021) Il Messaggero intervista Stefano Massari, mental coach di Berrettini. Elogia la grande consapevolezza del tennista, che domenica giocherà in finale a Wimbledon contro Djokovic. «La parola chiave è grande consapevolezza. Contro Aliassime, quando è mancato di tennis, ha reagito e ha vinto, contro Hurkacz è stato monolitico nell’atteggiamento, ha alzato il livello del gioco e ha reagito dopo il terzo set». Berrettini dà il meglio di sé quando è in difficoltà. «Proprio nelle estreme difficoltà dimostra il suo grande spessore perché non le vede come un limite, un ostacolo, ma ci si tuffa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) Il Messaggero intervista Stefano Massari, mental coach di. Elogia la grande consapevolezza del tennista, che domenica giocherà in finale a Wimbledon contro Djokovic. «La parola chiave è grande consapevolezza. Contro Aliassime, quando è mancato di tennis, ha reagito e ha vinto, contro Hurkacz è stato monolitico nell’atteggiamento, ha alzato il livello del gioco e ha reagito dopo il terzo set».dà il meglio di sé quando è in. «Proprio nelle estremedimostra il suo grande spessore perché non le vede come un, un ostacolo, ma ci si...

