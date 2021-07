Morto Armando Gasiani, partigiano ed ex deportato dai nazisti. Aveva 94 anni. L’Anpi: “Se ne va una delle ultime testimonianze” (Di sabato 10 luglio 2021) È Morto ieri sera all’età di 94 anni Armando Gasiani, fra gli ultimi italiani sopravvissuti alla deportazione nazista e presidente onorario dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) di Bologna. A dare l’annuncio è la stessa associazione attraverso un post su Facebook. La sua scomparsa “lascia a tutta l’associazione un vuoto immenso”, queste le parole dell’Aned. “Con lui se ne va una delle ultime testimonianze oculari dell’orrore dei campi di sterminio” scrive invece l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Èieri sera all’età di 94, fra gli ultimi italiani sopravvissuti alla deportazione nazista e presidente onorario dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi(Aned) di Bologna. A dare l’annuncio è la stessa associazione attraverso un post su Facebook. La sua scomparsa “lascia a tutta l’associazione un vuoto immenso”, queste le parole dell’Aned. “Con lui se ne va unaoculari dell’orrore dei campi di sterminio” scrive invece l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) di ...

Comune di Anzola dell'Emilia: "ciao Armando" Ci ha lasciato ieri sera, a 94 anni, Armando Gasiani, ex deportato, Presidente Onorario di ANED, persona significativa, che non ha mai fatto mancare il suo impegno alla nostra Comunità.

