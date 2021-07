Malta chiude ai turisti non vaccinati, ecco da quando: “Casi Covid in aumento” (Di sabato 10 luglio 2021) Non sei vaccinato? Niente vacanza a Malta. E’ questa la decisione presa dal Governo a partire dal prossimo 14 luglio. Si tratta di un provvedimento voluto per far fronte all’aumento dei Casi di Covid-19 voluto dal Ministro della Sanità. Pertanto, a partire da mercoledì prossimo, per entrare nel Paese sarà obbligatorio presentare un documento di vaccinazione che attesti il completamento del ciclo Per quanto riguarda i bambini, i genitori dovranno presentare i risultati di un test molecolare negativo. Malta è dunque il primo Paese europeo ad imporre la vaccinazione obbligatoria per chi proviene da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Non sei vaccinato? Niente vacanza a. E’ questa la decisione presa dal Governo a partire dal prossimo 14 luglio. Si tratta di un provvedimento voluto per far fronte all’deidi-19 voluto dal Ministro della Sanità. Pertanto, a partire da mercoledì prossimo, per entrare nel Paese sarà obbligatorio presentare un documento di vaccinazione che attesti il completamento del ciclo Per quanto riguarda i bambini, i genitori dovranno presentare i risultati di un test molecolare negativo.è dunque il primo Paese europeo ad imporre la vaccinazione obbligatoria per chi proviene da ...

