Le nomine Rai di Draghi che hanno fatto impazzire la Lega

(Di sabato 10 luglio 2021) Bypassando i giochetti dei partiti e i possibili rinvii al prossimo autunno, che avrebbero portato alla necessità di una proroga delle cariche vigenti, il presidente del Consiglio Marioha agito autonomamente e ha proposto due nomi per il nuovo Cda della Rai: Marinella Soldi, attuale presidente della Fondazione Vodafone, come presidente, e Carlo Fuortes, sovraintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, come amministratore deto. Carlo Fuortes: esperienza a disposizione del servizio pubblico Un uomo e una donna, nel rispetto della parità di genere, e – soprattutto – nel rifiuto di attendere il valzer della politica su decisioni ...

Advertising

ilriformista : Conte, cattolico, mal digerisce la proposta PD del #DdlZan: sulla partita Rai il Movimento va all’elezione del CdA… - ItaliaViva : Nomine Rai, @Michele_Anzaldi : “Schiaffo di Draghi a Fico e Casellati e ai partiti che vogliono le poltrone”… - Adnkronos : Nomine #Rai, Draghi avanti tutta. - DelMoroMassimo1 : RT @PoliticaPerJedi: Vi dirò, a me garba assai questa situazione politica frizzantina con il governo che tira dritto su giustizia e nomine… - Gladys82012839 : Non ho capito: siccome Salvini ha avuto il culo di essere al governo al momento delle nomine Rai e abbia messo i su… -

Ultime Notizie dalla rete : nomine Rai

... senza il quale peraltro non è possibile eleggere presidente e ad (che toccano al governo). ... Hanno dato la colpa ai 5 Stelle che non avevano avuto il tempo di concentrarsi sulla. La realtà ...Lesono di sinistra, ma comunque fatte da Draghi. Quindi Letta e i suoi capi, non potendo direttamente, mandano avanti Conte, che si trova a recitare, per la seconda volta, la funzione ...Chiara Ferragni è diventata socia unica di Tbs e risulta a capo di altre società che gestiscono il suo impero economico.I partiti sono in stallo e non riescono a decidere i nomi del Cda Rai. E allora Mario Draghi che cosa fa? Li mette nel sacco, o nel ridicolo. Ovvero li anticipa annunciando i due nomi, dell'ad ...