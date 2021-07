Italia-Inghilterra, le misure di sicurezza per la finale di Euro 2021 (Di sabato 10 luglio 2021) “Siamo orgogliosi dell’entusiasmo che la Nazionale ha generato negli Italiani, rappresenta una grande responsabilità che gli Azzurri vivono con piacere. Questo ritrovato amore tra l’Azzurro e i suoi sostenitori va però vissuto con coscienza, senza mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. E’ bello condividere la passione per questa Nazionale, ma festeggiamenti di qualsiasi tipo si devono svolgere in sicurezza e secondo le indicazioni delle autorità competenti”. Sono le dichiarazioni presidente della Figc Gabriele Gravina che ha lanciato un appello a tutti i tifosi in vista della finale di Euro ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 luglio 2021) “Siamo orgogliosi dell’entusiasmo che la Nazionale ha generato neglini, rappresenta una grande responsabilità che gli Azzurri vivono con piacere. Questo ritrovato amore tra l’Azzurro e i suoi sostenitori va però vissuto con coscienza, senza mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. E’ bello condividere la passione per questa Nazionale, ma festeggiamenti di qualsiasi tipo si devono svolgere ine secondo le indicazioni delle autorità competenti”. Sono le dichiarazioni presidente della Figc Gabriele Gravina che ha lanciato un appello a tutti i tifosi in vista delladi...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - charlesxlando : RT @fallingptn: DOMANI SERA ITALIA INGHILTERRA QUINDI METTIAMO IL GATTO MAGICO PER FAR VINCERE L’ITALIA - f1cimpix : RT @fallingptn: DOMANI SERA ITALIA INGHILTERRA QUINDI METTIAMO IL GATTO MAGICO PER FAR VINCERE L’ITALIA -