Giovane coppia di 27 e 29 anni trovata morta in mare: forse precipitati dalla scogliera (Di sabato 10 luglio 2021) Due fidanzati sono morti in provincia di Otranto dove si trovavano in vacanza. Tra le ipotesi la possibilità che siano caduti dalla scogliera o che uno abbia cercato di salvare l’altra perdendo a sua volta la vita La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire ma si teme che due fidanzati di 27 e 29 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 10 luglio 2021) Due fidanzati sono morti in provincia di Otranto dove si trovavano in vacanza. Tra le ipotesi la possibilità che siano cadutio che uno abbia cercato di salvare l’altra perdendo a sua volta la vita La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire ma si teme che due fidanzati di 27 e 29 L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Una giovane coppia di #Cerignola, di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera della Bai… - TeleAppula : Giovane coppia muore in mare in Salento - bizcommunityit : Giovane coppia muore in mare in Salento - prestia_fabio : RT @rtl1025: ?? Una giovane coppia di #Cerignola, di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera della Baia dei Turch… - SmorfiaDigitale : Otranto, giovane coppia annega nella Baia dei Turchi: l'allarme lanciato dai bag... -