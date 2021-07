F1, GP di Giappone, Brasile e Messico a rischio. Ipotesi Mugello? Suggestione Sepang e Indianapolis (Di sabato 10 luglio 2021) La Formula Uno ha sinora disputato nove Gran Premi senza grossi scompensi relativi alle problematiche generate dal Covid-19. L’unica gara cancellata, il GP di Canada, è stata prontamente recuperata con un double header a Spielberg dopo che si è dovuto rinviare il rimpiazzo originario, ovvero il Gran Premio di Turchia. Quest’ultimo è però stato riprogrammato per il 3 ottobre, stavolta come sostituto del GP di Singapore, stralciato proprio a causa della pandemia. Tuttavia, la fase più “calda” del calendario è proprio quella di ottobre-novembre, poiché almeno tre gare sono considerate a fortissimo rischio. Parliamo dei Gran Premi di Giappone (10 ottobre), ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) La Formula Uno ha sinora disputato nove Gran Premi senza grossi scompensi relativi alle problematiche generate dal Covid-19. L’unica gara cancellata, il GP di Canada, è stata prontamente recuperata con un double header a Spielberg dopo che si è dovuto rinviare il rimpiazzo originario, ovvero il Gran Premio di Turchia. Quest’ultimo è però stato riprogrammato per il 3 ottobre, stavolta come sostituto del GP di Singapore, stralciato proprio a causa della pandemia. Tuttavia, la fase più “calda” del calendario è proprio quella di ottobre-novembre, poiché almeno tre gare sono considerate a fortissimo. Parliamo dei Gran Premi di(10 ottobre), ...

Advertising

TizianoMuliere7 : Attualmente vivo in Ger ma prima di tornare a vivere in Italia ci sono 5/6 nazioni in cui mi piacerebbe vivere: Usa… - GianVand : USA, Canada, Argentina, Brasile, Cile, Paraguay, Ecuador, Australia, N.Zelanda, Giappone, Sudafrica, UK, Francia, S… - _SarCaustic : @fattoquotidiano I conti da far quadrare (ne sa qualcosa giusto il precedente organizzatore olimpico, il Brasile),… - Elisheba : RT @92Fisico: % di vaccinati (almeno una dose) Canada 69% UK 67% Israele 66% Italia 58% Spagna 58% Germania 57% USA 55% UE 53% Francia 5… - MB1068 : RT @92Fisico: % di vaccinati (almeno una dose) Canada 69% UK 67% Israele 66% Italia 58% Spagna 58% Germania 57% USA 55% UE 53% Francia 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Brasile Le partite di oggi, Sabato 10 luglio 2021 - Calciomagazine ...00 Marcílio Dias - SC - Esportivo - RS Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021 20:00 Atlético ...00 Portmore United - Molynes United Giappone > J1 League 2021 11:00 Yokohama F. Marinos - Avispa Fukuoka ...

La finale delle nazionali più deboli del mondo Era il 2002 e in Corea del Sud - Giappone si giocavano i Mondiali, che per la Nazionale italiana il suo futuro fu deciso dall'arbitro,... e che vide alla fine arrivare in finale Germania e Brasile e ...

Diretta/ Brasile Giappone (risultato finale 3-1): vittoria verdeoro (VNL 2021) Il Sussidiario.net F1, GP di Giappone, Brasile e Messico a rischio. Ipotesi Mugello? Suggestione Sepang e Indianapolis La Formula Uno ha sinora disputato nove Gran Premi senza grossi scompensi relativi alle problematiche generate dal Covid-19. L’unica gara cancellata, il GP di Canada, è stata prontamente recuperata co ...

Il primo problema delle Olimpiadi è arrivarci A causa delle restrizioni legate alla pandemia, molte delegazioni di atleti sono alle prese con viaggi piuttosto improbabili ...

...00 Marcílio Dias - SC - Esportivo - RS> U20 Campeonato Brasileiro 2021 20:00 Atlético ...00 Portmore United - Molynes United> J1 League 2021 11:00 Yokohama F. Marinos - Avispa Fukuoka ...Era il 2002 e in Corea del Sud -si giocavano i Mondiali, che per la Nazionale italiana il suo futuro fu deciso dall'arbitro,... e che vide alla fine arrivare in finale Germania ee ...La Formula Uno ha sinora disputato nove Gran Premi senza grossi scompensi relativi alle problematiche generate dal Covid-19. L’unica gara cancellata, il GP di Canada, è stata prontamente recuperata co ...A causa delle restrizioni legate alla pandemia, molte delegazioni di atleti sono alle prese con viaggi piuttosto improbabili ...