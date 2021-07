**Europei: l’appello di Banfi-Canà, ‘giocatori si inginocchino e vincano con la ‘bizona”** (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Faccio un appello soprattutto al mio capitano Chiellini, lo dica a tutti di inginocchiarsi e lo facciano”. Lino Banfi, alias Oronzo Canà, lancia ancora attraverso l’AdnKronos l’invito ai giocatori della Nazionale a compiere il gesto di inginocchiarsi contro il razzismo prima del fischio d’inizio della finale contro l’Inghilterra. L’’allenatore nel pallone’ chiede di seguire i suoi suggerimenti applicando la tecnica della ‘bizona’. “Mi raccomando – scandisce Banfi rivolgendosi alla squadra guidata dal tecnico Mancini – seguite le miei tecniche, deve segnare Immobile perché diversamente chi dice ‘porca puttena’ ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Faccio un appello soprattutto al mio capitano Chiellini, lo dica a tutti di inginocchiarsi e lo facciano”. Lino, alias Oronzo, lancia ancora attraverso l’AdnKronos l’invito ai giocatori della Nazionale a compiere il gesto di inginocchiarsi contro il razzismo prima del fischio d’inizio della finale contro l’Inghilterra. L’’allenatore nel pallone’ chiede di seguire i suoi suggerimenti applicando la tecnica della ‘bizona’. “Mi raccomando – scandiscerivolgendosi alla squadra guidata dal tecnico Mancini – seguite le miei tecniche, deve segnare Immobile perché diversamente chi dice ‘porca puttena’ ...

