Chi è Katia Serra, prima donna a commentare una partita della Nazionale (Di domenica 11 luglio 2021) La finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra vedrà un debutto importante, ma non sul terreno di gioco. La telecronaca dell’incontro – a causa della positività al Coronavirus di Alberto Rimedio – sarà affidata a Stefano Bizzotto e, al commento tecnico, a Katia Serra. Si tratta della prima volta che una donna commenterà una L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 11 luglio 2021) La finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra vedrà un debutto importante, ma non sul terreno di gioco. La telecronaca dell’incontro – a causapositività al Coronavirus di Alberto Rimedio – sarà affidata a Stefano Bizzotto e, al commento tecnico, a. Si trattavolta che unacommenterà una L'articolo

Advertising

fanpage : Chi è Katia Serra, la prima donna alla telecronaca di una finale della Nazionale #ItaliaInghilterra - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Chi è Katia Serra, prima donna a commentare una partita della Nazionale: La finale di E… - Adimentsua : RT @malenacosta161: @Corriere ?? Per noi che non abbiamo di PayTv … Bizzotto o chi per esso ok ??.. ma per favore ?? perché punirci con i com… - infoitsport : Euro 2020, la prima volta di Katia Serra è la finalissima: la scelta in Rai, chi sostituisce Alberto Rimedio - infoitsport : Finale Italia, chi è Katia Serra: la prima telecronista donna -