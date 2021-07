Benji & Fede 'portano' Obereggen all'Arena di Verona (Di sabato 10 luglio 2021) Un binomio perfetto, un "Magico difetto", parafrasando una delle loro canzoni più celebri ed ascoltate. I due cantanti modenesi Benjamin Mascolo e Federico Rossi, conosciuti come Benji & Fede, che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021) Un binomio perfetto, un "Magico difetto", parafrasando una delle loro canzoni più celebri ed ascoltate. I due cantanti modenesi Benjamin Mascolo erico Rossi, conosciuti come, che ...

Advertising

Benji_Mascolo : Pizza e amore ?? - Benji_Mascolo : ????? scende una lacrimuccia cosi - Benji_Mascolo : Tra pochi giorni si chiuderà un capitolo che avrò per sempre nel cuore: solo chi l’ha vissuta può sapere quello che… - __lunatica_ : ma lunedì per il concerto di benji e fede in streaming si deve pagare? - sweetvfenji : Quanto vi amo???? @fedefederossi @Benji_Mascolo -