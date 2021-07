UFFICIALE Milan | Calabria rinnova fino al 2025 | il comunicato

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ilha annunciato il rinnovo di contrattoaldi DavideAttraverso un, ilha annunciato il rinnovo di contrattoaldi Davide. «Ilè lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Davideal 30 giugno °. Classe 1996, aldall’età di 10 anni, Davide ha esordito in Serie A nel maggio 2015 e, dopo aver segnato 5 gol in 151 presenze con la ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Ufficiale il riscatto di #Tonali - PBPcalcio : AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davide Calabria fino al 30 giugno 2025. #UFFICIALE - DiMarzio : Il #Milan rinnova #Calabria fino al 2025 - Cucciolina96251 : RT @DonatoBulfon: Ufficiale!! @davidecalabria2 rossonero fino al 30 giugno 2025! #Calciomercato #ACMilan #Milan - Cucciolina96251 : RT @PisuDavi: ?? #Calciomercato #Milan, ufficiale il rinnovo di #Calabria -

