Torino, confermato Coppitelli alla guida della Primavera (Di venerdì 9 luglio 2021) Il tecnico romano Federico Coppitelli è stato confermato alla guida della Primavera del Torino: l'ufficialità del club Dopo il rientro effettuato lo scorso marzo, Federico Coppitelli è stato riconfermato alla guida della Primavera del Torino. Come si legge dal comunicato ufficiale sul sito del club granata, l'allenatore romano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

