The Witcher 3 si aggiorna su next-gen con un DLC gratuito con skin e oggetti extra dalla serie TV (Di venerdì 9 luglio 2021) L'annuncio ufficiale è arrivato oggi fa sulla pagina Facebook di The Witcher, condiviso dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di una nuova stagione della serie tv di The Witcher e della sua data di uscita. La serie tv di Netflix ispirata alla celebre IP entrerà nel videogioco, precisamente grazie all'aggiornamento per PC e per le console next-gen. Il gioco vedrà infatti l'aggiunta gratuita di un DLC con tanti contenuti esclusivi su queste piattaforme, tra cui nuove skin e armature ispirate proprio alla serie. "L'aggiornamento ...

