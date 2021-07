Rossella Sensi: «Spalletti? Inopportuna la battuta su Totti. Sono certa che a Napoli farà molto bene» (Di venerdì 9 luglio 2021) L’ex presidente della Roma, Rossella Sensi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha toccato anche il tema Spalletti al Napoli. “Lo conosco bene, se sarà lo stesso mister che abbiamo avuto noi Sono certa che potrà far molto bene a Napoli. E’ stato pacato, ma una battuta Inopportuna su Totti l’ha fatta. Non voglio fare polemiche, la battuta era evidentemente rivolta a Francesco e non a chi ha scritto la serie. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) L’ex presidente della Roma,, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Ha toccato anche il temaal. “Lo conosco, se sarà lo stesso mister che abbiamo avuto noiche potrà far. E’ stato pacato, ma unasul’ha fatta. Non voglio fare polemiche, laera evidentemente rivolta a Francesco e non a chi ha scritto la serie. ...

