(Di venerdì 9 luglio 2021) Il Covid-19 toglie un po’ di serenità alla squadra Rai per Euro 2020. Sono tre i positivi nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio, a Coverciano. Tra di loro risulta anche AlbertoRai delle partite degli Azzurri dal 2014.dovrà dunque essere sostituito per ladi domenica. L'articolo

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Il telecronista voce degli Azzurri è tra i giornalisti positivi al Covid-19 - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Rimedio positivo, cambia il telecronista Rai per la finale - Tony50863663 : RT @NicolaRaiano: Tra i giornalisti RAI a seguito della nazionale è risultato positivo anche Alberto #Rimedio, telecronista dei match dell'… - bubinoblog : ITALIA-INGHILTERRA: ALBERTO RIMEDIO, POSITIVO AL COVID, NON COMMENTERÀ LA FINALE - Antofer94_ : RT @NicolaRaiano: Tra i giornalisti RAI a seguito della nazionale è risultato positivo anche Alberto #Rimedio, telecronista dei match dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimedio positivo

E anche se il movimento #StopKony può aver avuto un impattonel suo corso, questo è stato ... Secondo Ibram Kendi, ad esempio, "l'unicoalla discriminazione razzista è la ...... sarà possibile porviin tempi brevi, come del resto sono rassicurata dall'esito della ... mantenga e rafforzi il rapportocon la popolazione tutta che garantisce di voler coltivare non ...Il Covid-19 toglie un po’ di serenità alla squadra Rai per Euro 2020. Sono tre i positivi nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio, a Coverciano. Tra di loro risult ...Tra i giornalisti Rai che sono risultati positivi al Covid c’è anche il telecronista della Nazionale Alberto Rimedio che dovrà ...