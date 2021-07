Raffaella Carrà | funerali in diretta Frate Castaldi | «Ci salverà dalla retorica»

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - rosyb98 : RT @DebsB_91: 'Mai un giudizio. Sempre e solo un sorriso accogliente' Questa era Raffaella Carrà ?? #CiaoRaffaella - bubinoblog : L'urna di Raffaella Carrà farà una sosta a San Giovanni Rotondo, lei che era devotissima a Padre Pio, e poi a Monte… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Il feretro diè giunto nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, a Roma, per l'ultimo saluto all'artista. Ad attenderlo la sindaca di Roma Virginia Raggi con Sergio Japino, compagno di una vita e i ...non era una donna ma uno stile di vita, disse un giorno il regista Pedro Almodovar . Tre canzoni e tre abiti per raccontare la regina della televisione italiana morta il 5 luglio 2021 ...