Quali, quanto e dove sono i Bancomat per i Bitcoin in Italia? (Di venerdì 9 luglio 2021) Da moneta virtuale quasi irraggiungibile, a valuta corrente. Man mano che va avanti il trend dell’investimento in criptovaluta, si semplifica sempre di più la sua fruibilità e si fanno più alla portata del cliente le operazioni di compravendita. Tanto che ora, nel mondo e in Italia, sono nati anche i Bancomat per Bitcoin. Bitcoin (Adobe Stock)C’è da dire che, per la prima volta dalla sua “nascita”, il Bitcoin ha raggiunto un valore mai visto: più o meno 63.000 dollari. Una crescita iniziata alla fine di dicembre 2020, e che da allora, salvo rari momenti di défaillance, non si è mai ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Da moneta virtuale quasi irraggiungibile, a valuta corrente. Man mano che va avanti il trend dell’investimento in criptovaluta, si semplifica sempre di più la sua fruibilità e si fanno più alla portata del cliente le operazioni di compravendita. Tanto che ora, nel mondo e innati anche iper(Adobe Stock)C’è da dire che, per la prima volta dalla sua “nascita”, ilha raggiunto un valore mai visto: più o meno 63.000 dollari. Una crescita iniziata alla fine di dicembre 2020, e che da allora, salvo rari momenti di défaillance, non si è mai ...

Advertising

NeroneroNerox : RT @MarcoAntonicell: L'amico Giovanni sta morendo, non è certamente per l'età, 99, quanto per il fatto che è solo in ospedale senza possibi… - DavideColaccino : Ciao CDP! Quanto sei bella! È stato un onore servirti. Un saluto affettuoso a tutte le colleghe e i colleghi e a tu… - erretti42 : @AlfredoLombar14 Quali che siano le ragioni che non mi interessa indagare sta seppellendo il Movimento. E questo è quanto - MatteoBernasco6 : RT @StefanoPutinati: @ctoniarch @vitalbaa @DonChisciotte_P la verità è che ogni norma vaga nelle definizioni, alle quali dare succo e sosta… - emabignardi : @GhostRi00817922 @MrPeanutbut @SimoPillon @ivanscalfarotto Certo, quindi imputiamo anche questa a Mussolini. Quanto… -