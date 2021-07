Piazza Castello cambia faccia: arrivano gli alberi e le pietre 'gentili' (Di venerdì 9 luglio 2021) Più verde, con una piccola foresta di 184 aceri ricci, alberi tipici del bosco lombardo. Più ombreggiata, per poter passeggiare fino al parco Sempione. Meno grigia, grazie a una nuova pavimentazione ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) Più verde, con una piccola foresta di 184 aceri ricci,tipici del bosco lombardo. Più ombreggiata, per poter passeggiare fino al parco Sempione. Meno grigia, grazie a una nuova pavimentazione ...

Advertising

Affaritaliani : Piazza Castello: partiti i lavori di riqualificazione - RogelioGalvn2 : RT @Milano_Events: Piazza Castello a Milano cambierà volto: ecco come - - giannis2221963 : RT @Milano_Events: Piazza Castello a Milano cambierà volto: ecco come - - Esacheu : RT @Milano_Events: Piazza Castello a Milano cambierà volto: ecco come - - RobRe62 : RT @PierMaran: Piazza Castello. Via ai lavori! È stata la più grande pedonalizzazione del centro di #Milano. Dopo Piazza Duomo e prima dell… -