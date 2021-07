Pandemie | bambini soldato | vita di strada | uno spaccato sulla letteratura africana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Mi sono tirata su piuttosto seccata, appena in tempo per vedere il tank e il camion passare di nuovo sul corpo schiacciato e straziato di Melanie e fermarsi davanti al secondo edificio. Due soldati sono scesi dal camion, sorreggendo una donna sull’orlo di una crisi isterica (…) Sono entrati tutti e tre. Non hanno tardato a uscire. I soldati non sorreggevano più la donna, che teneva tra le braccia un cagnetto ricciuto (…) I mezzi sono partiti in tromba, sono passati per la terza volta sul corpo ormai in poltiglia di Melanie per raggiungere gli altri. Sempre preceduti dal tank, i tre camion militari e i loro passeggeri bianchi sono usciti dall’Unhcr. Erano salvi”. Johnny Mad Dog, di ...