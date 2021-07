Licenziati con una mail 422 dipendenti della Gkn di Campi Bisenzio

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 luglio 2021) La Gkn chiude il proprio stabilimento di(Firenze) e apre la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri 422. Lo rende noto Daniele Calosi, segretario generaleFiom-Cgil di Firenze e Prato, secondo cui la multinazionale che produce componenti per l’automotive si assume “la responsabilità di un enorme danno sociale” ed economico, “con conseguenze nefaste per tutto l’indotto”. La società ha motivato la decisione con la situazione del mercato automobilistico e la contrazione dei volumi edomanda che gli operatori del settore considerano avviata verso un ...