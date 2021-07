La zona bianca è a rischio se i casi ricominciano ad aumentare? (Di venerdì 9 luglio 2021) L'allarme di Fedriga: 'Con il sistema attuale si rischierebbe di scivolare in zona gialla anche solo per un aumento dei contagi, non accompagnato dalla pressione sugli ospedali'. La maggiore ... Leggi su today (Di venerdì 9 luglio 2021) L'allarme di Fedriga: 'Con il sistema attuale si rischierebbe di scivolare ingialla anche solo per un aumento dei contagi, non accompagnato dalla pressione sugli ospedali'. La maggiore ...

Advertising

borghi_claudio : @GiulioMarini2 @Efisio31251859 @Letenebredinot1 Bo, loro dicono diversamente, si figuri se 'in famiglia' da me non… - borghi_claudio : @GiulioMarini2 @Theskeptical_ @Efisio31251859 @Letenebredinot1 Eh ma è così per tutto. Ogni anticipo di attività è… - borghi_claudio : @GiulioMarini2 @Theskeptical_ @Efisio31251859 @Letenebredinot1 Eh boh, anche in sede di conversione la spiegazione… - AsimplyNico : RT @Napolikeit: Eventi gratuiti a Napoli nel weekend dal 9 all'11 luglio 2021 #napoli #Castel_dellovo #coldiretti #Eventi_gratuiti #osserva… - nerimatteo : RT @borghi_claudio: @GiulioMarini2 @Theskeptical_ @Efisio31251859 @Letenebredinot1 Eh boh, anche in sede di conversione la spiegazione era… -