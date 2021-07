La Polizia di Stato appone i sigilli ad un esercizio commerciale ad Ostia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Altro provvedimento emesso dal Questore di Roma per la chiusura di unai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S. Grazie agli specifici controlli, posti in essere dalle forze dell’ordine sul litorale di, i Carabinieri nel marzo scorzo hanno constatato la violazione della normativa per il contenimento della emergenza epidemiologica del Covid 19 da parte del locale sequestrando contestualmente 2100 mascherine protettive, prive di marchio Ce. Gli agenti del X Distretto diLido, diretto da Antonino Mendolia, hanno raccolto poi con un intervento effettuato nel giugno scorso ulteriori riscontri che ...

Advertising

GDF : Frode #IVA internazionale. #GDF e Polizia di Stato di #Pescara hanno eseguito misure cautelari personali e patrimo… - elenaricci1491 : Altro provvedimento emesso dal Questore di Roma per la chiusura di un esercizio commerciale - forzearmatenews : Altro provvedimento emesso dal Questore di Roma per la chiusura di un esercizio commerciale - giornalenisseno : #Caltanissetta, pistole e fucili ritirate dalla Polizia di Stato. Continua la rottamazione di armi. - GrNet_Italia : #POLIZIADISTATO POLIZIA DI STATO • Re: Rivalutazione pensioni -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Stato

Questure sul web

...familiare di Saman Abbas ad essere attualmente in mano alla giustizia italiana dopo essere... Presente anche l'unità cinofila dei carabinieri di Bologna e i cani da ricerca dellatedesca. ...Arrestati poco dopo a Milano dalla, gravemente indiziati del tentato omicidio di un 36enne ... Lì, l'uomo erapestato a sangue e colpito alla testa e al volto con il palo in ferro di un ...È emozionante pensare che fra pochi giorni avranno inizio le Olimpiadi che si terranno a Tokyo. Ormai si può fare il conto alla rovescia fino alla data del 23 luglio, ma non si può far finta di non sa ...Adora i film di Totò, la cucina meneghina e la fotografia. Sofia Colombo, milanese doc nata ai Navigli, ha da poco compiuto 80 anni. Legge Poliziamoderna dal 2007, quando per caso, sfogliando il quoti ...