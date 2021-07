Graduatorie ATA 24 mesi | ecco le provvisorie pubblicate In aggiornamento

(Di venerdì 9 luglio 2021) La nota ministeriale del 10 giugno ha indicato il 28 giugno come data di avvio della pubblicazione delleATA 24. Gli Uffici scolastici provinciali stanno tuttavia già pubblicando le. Per poter presentare reclamo ci sono dieci giorni di tempo dalla pubblicazione. L'articoloATA 24leIn

Advertising

ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia, si parte con la pubblicazione delle provvisorie. Le date degli Uffici provinciali - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, si parte con la pubblicazione delle provvisorie. Le date degli Uffici provinciali - TecnicaScuola : ATA terza fascia, al via la pubblicazione delle graduatorie provvisorie -- - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia, pubblicazione provvisorie e dal 15 luglio prenotazione definitive. Le date indicate d… - little_momoko : Qualcuno è riuscito a visualizzare le graduatorie Ata terza fascia? #graduatorieata -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

terza fascia: gli Uffici scolastici provinciali iniziano a emanare gli avvisi con la data di pubblicazione delle provvisorie. Dal 15 luglio la prenotazione delle definitive. Entro ...terza fascia su Istanze Online/ Da oggi pubblicazione provvisorie È ovvio che lo strumento digitale è molto più efficiente nel fornire informazioni rispetto alle limitate capacità ..."Le Organizzazioni sindacali sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà – in videoconferenza - il giorno 13 luglio 2021 ...Nuove possibilità di lavoro nella scuola soprattutto per gli insegnanti di sostegno. Migliaia di posti in arrivo, ecco data e luogo per i test ...