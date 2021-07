Giustizia | riforma Cartabia divide Grillo e Conte | ex premier deluso da mediazione**

Advertising

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione. Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa "morire". Prescrizione per somari, Draghi salva Berlusconi. Processi a carico della feccia saranno prescritti. C'è una battuta su #Draghi che circola dai tempi della BCE: Draghi è talmente abile nelle trattative che sarebbe capac…

È sulla bandiera ideologica dellache il M5S punta le ultime disperate armi. Gli occhi sono puntati sullaCartabia della prescrizione, che gli orfani di via Arenula vedono come fumo ...Il nodo cruciale dellaè stato sciolto. Leggendo, infatti, i commi 2 e 3 dell'articolo 14 bis, la nuova disciplina sulla prescrizione e la durata del processo si applica ai reati commessi dopo il 1 gennaio 2020, ...L'Italia e' 27esima su 27 per efficienza della macchina giustizia. In Italia per rientrare di un credito commerciale servono 3 anni. Se non si riforma giustizia le imprese saranno sempre in sospeso', ...Italia ultima in Europa. Gentiloni "Handicap economico" . È quanto risulta dall'ultimo rapporto della Commissione europea sulla Giustizia che ...