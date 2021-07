Garanzia Giovani Sicilia, Cenfop-Cifa-Ciforma-Forma: “Chiarezza su utilizzo risorse pubbliche” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Un sostanziale nulla di fatto è il risultato dell’incontro di mercoledì 7 luglio presso gli uffici dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, richiesto dalle associazioni di categoria Cenfop Sicilia, Cifa, CiForma, Forma Sicilia – in rappresentanza degli enti di Formazione e delle agenzie per il lavoro – per discutere sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche a valere sulle misure del programma Garanzia Giovani”. E’ quanto si legge in una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Un sostanziale nulla di fatto è il risultato dell’incontro di mercoledì 7 luglio presso gli uffici dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, richiesto dalle associazioni di categoria– in rappresentanza degli enti dizione e delle agenzie per il lavoro – per discutere sulle modalità di gestione dellea valere sulle misure del programma”. E’ quanto si legge in una ...

