G20 a Venezia | sotto la lente tassa globale sui profitti delle multinazionali e la tassazione green

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : G20 Venezia

, 09 lug 11:34 - necessario applicare un prezzo sul carbonio "equo ed efficiente". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, intervenendo...Nella città simbolo sulla fragilità dell'ambiente, come dice il commissario europeo all'Economia Gentiloni nel suo discorso di apertura, è iniziato il. Un simposio fiscale organizzato per discutere principalmente la tassa globale minima sui profitti delle multinazionali e le imposte per arginare l'emergenza climatica. "Per una ...Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non rappresenta una panacea per vulnerabilità economiche importanti come quelle ...(Teleborsa) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, al G20 di Venezia ha posto al centro del dibattito la lotta al cambiamento climatico. Nonostante infatti ...